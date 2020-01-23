Врачи оказали помощь отравившимся снегом девочкам в Москве

23.01.2020, 17:58, Новости дня

Врачи в Москве осмотрели двух девочек, которые почувствовали себя плохо после того, как съели смешанный с реагентами снег, сообщил знакомый с ситуацией источник.

Ранее в Сети появились сообщения, что две школьницы отравились, попробовав снег, который оказался с «химикатами».  

«Жалобы на жжение в животе и недомогание поступили от учениц второго класса школы № 587 на западе Москвы. Бригада медиков оказала девочкам восьми и девяти лет всю необходимую медицинскую помощь», – информирует «Интерфакс» со ссылкой на источник.

Уточняется, что жизни девочек ничего не угрожает. «Родители девочек от госпитализации своих детей отказались», – добавил источник.

Официального подтверждения этой информации пока нет.

Газета ВЗЛЯД ранее выясняла, можно ли без «химии» очищать Москву от снега.



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