Врачи оказали помощь отравившимся снегом девочкам в Москве

Врачи в Москве осмотрели двух девочек, которые почувствовали себя плохо после того, как съели смешанный с реагентами снег, сообщил знакомый с ситуацией источник.
Ранее в Сети появились сообщения, что две школьницы отравились, попробовав снег, который оказался с «химикатами».
«Жалобы на жжение в животе и недомогание поступили от учениц второго класса школы № 587 на западе Москвы. Бригада медиков оказала девочкам восьми и девяти лет всю необходимую медицинскую помощь», – информирует «Интерфакс» со ссылкой на источник.
Уточняется, что жизни девочек ничего не угрожает. «Родители девочек от госпитализации своих детей отказались», – добавил источник.
Официального подтверждения этой информации пока нет.
Газета ВЗЛЯД ранее выясняла, можно ли без «химии» очищать Москву от снега.
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