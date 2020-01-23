Глава ВТБ Андрей Костин рассказал о закрытом указе Путина по списанию долгов предприятий ОПК

Андрей Костин рассказал, что в конце прошлого года был принят указ президента России, касающийся вопроса списания долгов предприятиям оборонно-промышленного комплекса. Об этом глава ВТБ заявил в интервью телеканалу «Россия 24».

По его словам, документ носит закрытый характер, однако речь идет об «активном участии бюджета и льготной реструктуризация со стороны ведущих банков».

«Все решено. В конце прошлого года было совещание президента со всеми заинтересованными участниками. Принят указ президента, правда, он носит закрытый характер… В целом проблема решена — там активное участие бюджета и льготная реструктуризация со стороны ведущих банков тоже предусмотрена», — приводит РИА «Новости» слова Костина.

Как отмечает РБК, летом 2019 года вице-премьер Юрий Борисов поднял вопрос о безвозвратных долгах предприятий ОПК, из-за которых они «живут впроголодь». Тогда обсуждался вариант списания 600–700 млрд рублей проблемных долгов. Но Сбербанк и ВТБ (крупнейшие кредиторы ОПК) выступили резко против.

В начале декабря Борисов предложил другой вариант решения проблемы: списать 400–450 млрд рублей долгов предприятий ОПК и реструктурировать остальные 300–350 млрд рублей на 15 лет с «каникулами» на пять лет, в течение которых ставка составит всего 2%.

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