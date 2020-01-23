«Покемон. Мьюту наносит ответный удар: Эволюция». Вышел трейлер 3D-мультфильма. Видео

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Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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Последнее: Российский фитотерапевт Сергей Турищев рассказал о невероятных целебных свойствах ряда растений. Некоторые из них оказались эффективными против злокачественных опухолей, передает телеканал «Царьград». Турищев утверждает, что остановить развитие рака помогут, в частности, – подорожник, календула и омела. Их благотворное воздействие, по словам специалиста, было подтверждено в ходе экспериментов. Однако врач подчеркнул, что вытяжки из растений не […]
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