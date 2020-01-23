В Ереване вооруженный мужчина захватил заложника в гостинице

23 января в полицию Еревана поступил сигнал о том, что в гостинице «Эребуни Плаза» находится вооруженный человек. Прозвучали выстрелы, сообщило «Радио Азатутюн».
В «Эребуни Плаза» расположены офис второго президента Армении Роберта Кочаряна и телекомпания «5-й канал». Руководитель офиса Кочаряна Виктор Согомонян затруднился сказать, связан ли данный инцидент с их офисом, подчеркнув, что в отеле действует множество учреждений.
Источник «Радио Азатутюн» в армянском офисе ООН, расположенном в соседнем с «Эребуни Плаза» здании, сообщил, что персонал и гости офиса были эвакуированы.
Общественная телекомпания Армении заявила, что нападавший взял в заложники по крайней мере одного человека. Заложник был отпущен после переговоров полиции с налетчиком.
Как сообщил журналистам спустя некоторое время начальник управления информации полиции Армении Ашот Агаронян, человек, стрелявший в «Эребуни Плаза», сдал оружие, он обезврежен. Жертв нет, ситуация находится под контролем, заверил Агаронян.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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