Скандалы: «Я не культурный человек»

Новый министр культуры Ольга Любимова скрыла свои записи в «Живом журнале»

Министр культуры РФ Ольга Любимова скрыла свои записи в блоге kropalik в «Живом журнале» после того, как 21 января ее назначили на новую должность. Первым об этом сообщил The Insider. Действительно ли этот блог принадлежит Любимовой, до конца неизвестно. Судя по профилю, в блоге опубликовано 195 записей, но для большинства пользователей они недоступны. Часть постов сохранилась на сайте проекта Internet Archive.

В одной из записей от 1 декабря 2008 года, на которую обратили внимание СМИ, автор блога написала «Я ни хрена не культурный человек». В этом сообщении она перечислила несколько вещей, которые «не переносит», например, оперу, балет, классическую музыку, музеи, но при этом ей «симпатичен Гришковец».

Новый министр культуры России Ольга Любимова забыла удалить свой старый блог в ЖЖ. Прочитав блог можно понять, что такого человека можно было назначить куда угодно, но не руководить культурной политикой России. https://t.co/ftrcn17AX3 pic.twitter.com/62S6YsZg8w

— Shumanov Ilya (@veloshum) 22 января 2020 г.

В профиле блога kropalik сказано, что на него подписаны 15 пользователей.

После назначения Ольги Любимовой на пост министра культуры пользователи интернета и СМИ начали обсуждать ее фотографию, сделанную несколько лет назад. На снимке Любимова стоит в футболке с надписью «Кто вы такие? Что вам надо? Я вас не знаю. Идите *****».

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