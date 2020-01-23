Скандалы: Почему «Новая газета» подает борьбу с ИГИЛ* в негативном ключе?

Александр Асафов рассказал, зачем либеральное издание ищет отрицательный подтекст в борьбе российских граждан с боевиками в Сирии

Недавно «Новая газета» выпустила материал о двух российских нефтяных компаниях, связав их с петербургским предпринимателем Евгением Пригожиным. В декабре минувшего года сирийский парламент ратифицировал законопроект о предоставлении права на геологоразведку и добычу ресурсов компаниям «Велада» и «Меркурий».

По словам автора публикации Дениса Короткова, содействие российским фирмам должна оказывать ЧВК «Вагнера» (её также связывают с именем Евгения Пригожина).

Как сама пишет «Новая газета», выбор компаний сирийской стороной был очевиден, поскольку контракт на геологоразведку и добычу ресурсов получили те, кто смог отбить месторождения у террористов. Примечательно, что в публикации журналиста этот момент подается негативно. Даже если предположить, что публикация либерального издания — не плод фантазии автора, претензии Короткова остаются непонятными.

По мнению эксперта Александра Асафова, «Новая газета» как часть несистемной оппозиции всегда будет выискивать негатив и тайный замысел.

«Поэтому для компаний, аффилированных с Пригожиным или с кем-то еще (что не очень и важно в данном случае), формулируется некое моральное обвинение в том, что своей помощью сирийскому народу [в борьбе с терроризмом] они якобы вынудили заключить с ними контракты. Но безотносительно этой позиции, это нормальная ситуация, когда в обмен на помощь и разрешение серьезных угроз и проблем предлагаются двусторонне выгодные преференции, а вовсе не односторонние, как это бывает в случае, например, с американскими компаниями», — приводит слова эксперта издание Накануне.ру.

* ИГ, ИГИЛ, Исламское Государство — запрещенная на территории РФ террористическая организация

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