В Израиле заявили о провале Зеленского в Давосе

Израильский портал Arutz 7 считает участие президента Украины Владимира Зеленского во Всемирном форуме в Давосе провалом. Заявления украинского лидера названы абсурдными, а он сам охарактеризован как «крайне ограниченный человек».

«Мировые лидеры, похоже, уже поняли, что Зеленский не представляет ничего как политик и является крайне ограниченным человеком», – передает текст статьи израильского издания РИА «Новости».

Так Arutz 7 объяснил тот факт, что во время выступления Зеленского в Давосе был практически пустой зал, хотя выступавший перед ним премьер Пакистана Имран Хан собрал аншлаг.

Также издание в недоумении из-за заявления Зеленского о возможности принять Украину в ЕС вместо вышедшей из него Великобритании. Обращено внимание и на слова президента Украины о том, что ему не хватает времени для общения с семьей – эту жалобу издание сочло противоречивой на фоне недавнего скандала с отдыхом Зеленского в Омане.

Напомнило издание и о попытке демарша Зеленского в Израиле, куда он грозился не приезжать, если ему не дадут выступить на форуме по Холокосту. В итоге в выступлении ему отказали, но он все равно прилетел в Израиль, правда, решил не ходить на форум.

Сам Зеленский после форума в Давосе заявил, что Киев имеет поддержку со стороны инвесторов, которые «верят» нынешним украинским властям.

Напомним, ранее мемориальный музей «Яд ва-Шем» назвал «странным» решение президента Украины отказаться от участия во Всемирном форуме памяти жертв Холокоста по причине того, что на это мероприятие якобы оказалось «трудно попасть» тем, кто пережил эту трагедию. Президенту Украины объяснили, что выжившие, обратившиеся в музей в последние дни, были услышаны, но возможности привлечь других пожилых людей к церемонии в последний момент у музея нет.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Применение специальных роботов, способных передвигаться по вертикальным поверхностям в будущем существенно упростит выполнение многих операций связанных со строительством и обслуживанием высотных зданий. Однако если при движении по гладкой поверхности технические возможности роботов вполне прогнозируемы при использовании вакуумных присосок, то при перемещении по шероховатой поверхности с неправильным рельефом стандартные вакуумные присоски не работают по причине возникновения […]