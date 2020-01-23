Появились сведения о предотвращении взрыва в школе в закрытом городе Снежинске

Правоохранительные органы предотвратили возможный взрыв в школе Снежинска – закрытом городе Челябинской области, – который готовили двое учеников, сообщил информированный источник.

Утверждается, что взрыв предполагалось совершить в столовой школы №125, однако силовики предотвратили эту попытку, передает «Интерфакс».

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