Автоновости: Замена «буханки»? Грузовик УАЗ «Профи» превратили в дом на колесах

Ульяновский автозавод опубликовал данные о своей новой грузопассажирской модели. Это не полноценный кемпер, но благодаря внушительной надстройке такой «Профи» способен взять на борт до пяти пассажиров – и еще останется немало места для багажа.

В длину грузопассажирский УАЗ Профи вытянулся до 6,1 м. Панели фургона, разработанного совместно с компанией "Автодом", выполняются из композитных материалов. Сам фургон при этом разделен на две части – грузовую и пассажирскую – интегрированной перегородкой и снабжен не только тепло- и шумоизоляцией, но и дополнительным отопителем в пассажирской части. Кроме того, в потолок фургона встроены плафоны освещения.

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Уже на конвейере такой Профи снабжают газобаллонным оборудованием, причем число 50-литровых баллонов для газа можно варьировать от двух до четырех. Устанавливаются они между рамой и кузовом. В итоге запас хода фургона по официальным данным может достигать 1 000 км.

Кое-какие характеристики новинки – скажем, объем грузового отсека и предполагаемая стоимость фургона – пока остаются в секрете. Не называется также дата начала производства и продаж, хотя при условии вдумчивого подхода к формированию прайс-листра такой УАЗ Профи вполне мог бы найти своего покупателя.

"Среднестатистический" УАЗ Профи с бортовой платформой и однорядной кабиной стоит как минимум 834 900 рублей. Оснащается он 150-сильным мотором ZMZ Pro в паре с механической коробкой передач и задним приводом, а имплантация привода на все колеса оценивается в 58 000 рублей.

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