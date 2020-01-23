Автоновости: Made in Japan: 6 чистокровных «японцев» стоимостью до 2 млн рублей

Легенды о пресловутом японском качестве неплохо двигают продажи японских марок. Но все ли популярные у нас «японцы» являются теми, за кого себя выдают? В рамках разумного бюджета нам удалось найти всего несколько машин, которые могут похвастать табличкой «Сделано в Японии».

Хочешь надежный автомобиль? — Бери японский! Такие советы часто звучат в кругу опытных автомобилистов, а настоящие "гурманы" из восточной части России обязательно добавят: настоящий неубиваемый "японец" — это праворульный "японец". Как ни странно, в последнем утверждении есть доля истины, и ниже мы расскажем почему.

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Вообще внимательно присмотреться к японским автомобилям в России нас побудила свежая статистика продаж за 2019 год. Самыми продаваемыми машинами родом из Страны восходящего солнца, как обычно, стали Toyota Camry, RAV4, Nissan Qashqai, Mitsubishi Outlander, Mazda CX-5, Nissan X-Trail, Datsun on-Do и так далее. А теперь присмотритесь к этим моделям — вас ничего не смущает? Правильно, ни один из этих автомобилей для российского рынка не выпускается в Японии! Питер, Владивосток, Калуга, Тольятти — вот где на самом деле собирают популярных "японцев".

А продаются ли в России те самые "настоящие" японские автомобили с ярлыком "Made in Japan"? В премиальном сегменте, среди дорогих "Лексусов", "Тойот" и "Инфинити" такие машины найти несложно. А как насчет "народного" сектора с верхней планкой в 2 млн рублей? Вот так сюрприз — здесь честных "японцев" почти не осталось. Точнее, мы нашли всего 6 таких автомобилей. И среди них нет ни одной "Тойоты"!

№1

1 249 000 — 1 693 000 рублей

Mitsubishi ASX

Mitsubishi ASX — это самое доступное предложение на рынке с заветной табличкой "Сделано в Японии". Удивительно, что оно вообще существует, ведь большинство компактных и сравнительно доступных кроссоверов давно локализованы в России (за исключением некоторых "китайцев" и "европейцев").

Немолодой, но все-таки импортный ASX доступен у нас в двух технических конфигурациях — с мотором 1,6 л (117 л.с.), механикой и передним приводом, а также с двигателем 2,0 л (150 л.с.), вариатором CVT и полным приводом. Кстати, уже в 2020 году в Россию привезут обновленный ASX с более агрессивным "фейсом".

№2

1 439 000 — 1 649 000 рублей

Suzuki Jimny

Следующий настоящий "японец" — это маленький и очень брутальный "Джимни" нового поколения, продажи которого в России бодро стартовали во второй половине 2019 года. Внедорожник сохранил крепкую раму и полный привод с "понижайкой", а под капотом появился 1,5-литровый атмосферник мощностью 102 л.с.. Вопросом выбора остается лишь тип трансмиссии — МКП или 4-АКП, а также подходящая комплектация. Suzuki Jimny представлен в базовой версии GL и чуть лучше оснащенной GLX.

Правда, в дилерских центрах покупателей часто подстерегает подвох — автосалоны активно навешивают на Jimny дополнительное оснащение и неслабо поднимают исходный ценник.

№3

1 490 000 — 1 842 000 рублей

Mazda 3

Из-за высоких импортных пошлин ввозимая из Японии Mazda3 фактически сравнялась по цене с локализованной "шестеркой", поэтому массовое распространение на дорогах России ей не грозит. Тем лучше для тех, кто захочет купить редкий и красивый автомобиль. "Трешка", кстати, представлена сразу в двух вариантах кузова — седан и хэтчбек.

Моторная гамма состоит из атмосферников семейства SkyActiv объемом 1,5 л (120 л.с.) и 2,0 л (150 л.с.). Интересный момент: самая дорогая Mazda3 — это более слабый 1,5-литровый хэтчбек с автоматом, поскольку только его можно дооснастить расширенным пакетом опций — с адаптивной LED-оптикой и набором ассистентов безопасности.

№4

1 879 000 — 2 359 900 рублей

Subaru XV

Внедорожный кросс-хэтчбек марки "Субару" — еще один заложник импорта — едва пролезает в нашу подборку, поскольку лишь одна базовая версия с двигателем 1,6 л (114 л.с.) уложилась в верхнюю границу 2 млн рублей. Более мощные 2-литровые машины стоят ощутимо дороже.

Разгон до 100 км/ч у хэтчбека занимает долгие 13,9 секунды, зато даже у самого младшего XV есть в наличии фирменный полный привод и неплохой среди себе подобных вариатор Lineartronic.

№5

1 920 000 — 2 266 000 рублей

Mitsubishi Eclipse Cross

Купеобразный кроссовер Eclipse Cross — вторая и последняя после ASX модель "Митсу", которая импортируется прямиком из Японии (Pajero Sport выпускают в Калуге и Тайланде, L200 — тоже везут из Тая, а классический Pajero больше для нас не выпускают). Хотя и здесь есть оговорка: в оговоренные рамки попадает переднеприводный "Эклипс" в комплектации Instyle 2WD с "галогенками" и даже без датчиков парковки.

При этом двигатель у этой модели в России всегда один — бодренький 1,5-турбо мощностью 150 л.с. с вариатором и динамикой от 0 до 100 за 11,1 секунды.

№6

1 999 000 — 2 589 000 рублей

Subaru Forester

Новое поколение "Форестера" тоже держится в нашем списке на честном слове, да и то благодаря классической уловке маркетологов — начальная версия кроссовера Standart стартует с 1 999 000 рублей. В отличие от младшей модели XV, базовому Subaru Forester положен уже 2-литровый оппозитник мощностью 150 л.с.. Полный привод X-Mode и вариатор Lineartronic присутствуют по умолчанию.

Правда, владелец будет вынужден мириться с аскетичным оснащением — за почти два миллиона вы получите базовую медиасистему, "галогенки", простой кондиционер, а единственное, что будет подогреваться — это передние кресла. Зато у "Форестер" всегда есть крепкая подвеска, интересная управляемость и главное — заветная табличка Made in Japan.

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