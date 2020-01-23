Взрыв петард в Днепре. Пострадавшая умерла

18-летняя девушка, пострадавшая в результате взрыва петард в многоэтажном доме в Днепре, умерла в больнице утром 23 января. Об этом «Українським новинам» сообщили в управлении Национальной полиции в Днепропетровской области.

У пострадавшей было проникающее ранение черепа. Она находилась в областной клинической больнице имени Мечникова.

Инцидент произошел вечером 21 января в квартире на втором этаже пятиэтажного дома по улице Софьи Ковалевской.

Сдетонировали петарды, из которых находившийся в квартире мужчина, вероятно, пытался смастерить взрывпакет. В результате происшествия мужчине оторвало руку по локоть. Он находится в больнице №6 Днепра его жизни ничего не угрожает.

Полиция расследует происшествие по ст. 264 (небрежное хранение огнестрельного оружия или боевых припасов) Уголовного кодекса Украины.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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