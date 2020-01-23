«Четыре всадника Апокалипсиса». Гутерриш назвал четыре угрозы для человечества

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриша в ходе своего выступления перед Генеральной ассамблеей 22 января заявил, что скоро мир столкнется с четырьмя угрозами. Стенограмму выступления Гутерриша обнародовал Центр новостей ООН.

«Эти четыре всадника Апокалипсиса могут поставить под угрозу каждый аспект нашего общего будущего… Мы должны решить эти четыре проблемы XXI века», – отметил генсек.

Он уточнил, что речь идет о геополитической напряженности, климатических изменениях, глобальном недоверии и злоупотреблении новыми технологиями.

По мнению Гуттериша, глобальная напряженность достигла наивысшего уровня за последние годы, что делает риск разрушения системы международных отношений реальным.

«Нам необходимо создать условия для эффективных операций по принуждению к миру и борьбе с терроризмом нашими региональными партнерами», – подчеркнул генсек ООН.

Он напомнил, что прошедшее десятилетие было самым жарким на планете за всю историю наблюдений.

Гуттериш подчеркнул, что климатическая битва может быть выиграна, поскольку люди во всем мире понимают проблему, а подавляющее большинство ученых знает, что еще есть время для действий.

«Третьим всадником» генсек ООН назвал глубокое и растущее глобальное недоверие. По его мнению, победить его можно посредством справедливой глобализации, ускорения экономического роста и предотвращения конфликтов.

«На протяжении десятилетия мы должны вкладывать средства в искоренение нищеты, социальную защиту, здравоохранение и борьбу с пандемиями, образование, энергетику, водоснабжение и санитарию, устойчивый транспорт и инфраструктуру, а также в доступ в интернет. Мы должны улучшить управление, справиться с незаконными финансовыми потоками, искоренить коррупцию и разработать эффективные системы здравого смысла и справедливого налогообложения. Мы должны строить экономику на будущее и обеспечивать достойную работу для всех, особенно для молодежи. И мы должны уделять особое внимание женщинам и девочкам, потому что это приносит пользу всем нам», – подчеркнул генсек.

«Четвертым всадником» Гутерриш назвал «темную сторону» технологического прогресса.

«Террористы и другие, которые сеют ненависть, используют интернет и социальные сети. Боты распространяют дезинформацию, разжигая поляризацию и подрывая демократии. В следующем году киберпреступность обойдется нам в $6 трл», – отметил он.

Он призвал страны немедленно запретить смертоносное автономное оружие, также известное как роботы-убийцы.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Компания презентовала прототип нового Concept One, камеры которого могут исчезать. OnePlus разместила интервью с разработчиками, создавшими концептуальный смартфон. В материале присутствуют изображения модели мобильного устройства. Ранее представители OnePlus показывали лишь оранжевый вариант новинки, однако теперь публика получила возможность увидеть черную версию. Главной особенностью гаджета оказалась исчезающая основная камера. На одном из снимков она хорошо видна […]