Захарова заявила о решении Польши начать кампанию по дезинформации о войне

Польша недавно решила начать масштабную кампанию по дезинформации против РФ на тему Второй мировой войны, сообщила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

«Недавно на соответствующем уровне в Польше было принято решение о начале масштабной дезинформационной кампании в отношении нашей страны по тематике, непосредственно касающейся Второй мировой войны», – передает ее слова ТАСС.

Напомним, ранее премьер Польши Матеуш Моравецкий выступил со спорной публикацией в газете Politico о Второй мировой войне, в которой, в частности, заявил, что концлагерь Освенцим могли освободить на полгода раньше, однако советская армия задержала наступление. Эту работу раскритиковала в том числе Захарова, которая назвала действия польского премьера «настоящим самоубийством».

Бывший глава МИД Польши Радослав Сикорский также раскритиковал польское руководство за то, что оно рассорилось с большинством своих международных партнеров: с Россией, Германией, Францией, США, ЕС и Израилем. В том числе он указал на споры вокруг Освенцима, где ранее все страны раз в год почитали память погибших.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала об информационной битве на уровне первых лиц между Россией и Польшей.





СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Компания презентовала прототип нового Concept One, камеры которого могут исчезать. OnePlus разместила интервью с разработчиками, создавшими концептуальный смартфон. В материале присутствуют изображения модели мобильного устройства. Ранее представители OnePlus показывали лишь оранжевый вариант новинки, однако теперь публика получила возможность увидеть черную версию. Главной особенностью гаджета оказалась исчезающая основная камера. На одном из снимков она хорошо видна […]