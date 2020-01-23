Захарова заявила о решении Польши начать кампанию по дезинформации о войне

23.01.2020, 17:37, Новости дня

Польша недавно решила начать масштабную кампанию по дезинформации против РФ на тему Второй мировой войны, сообщила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

«Недавно на соответствующем уровне в Польше было принято решение о начале масштабной дезинформационной кампании в отношении нашей страны по тематике, непосредственно касающейся Второй мировой войны», – передает ее слова ТАСС.

Напомним, ранее премьер Польши Матеуш Моравецкий выступил со спорной публикацией в газете Politico о Второй мировой войне, в которой, в частности, заявил, что концлагерь Освенцим могли освободить на полгода раньше, однако советская армия задержала наступление. Эту работу раскритиковала в том числе Захарова, которая назвала действия польского премьера «настоящим самоубийством».

Бывший глава МИД Польши Радослав Сикорский также раскритиковал польское руководство за то, что оно рассорилось с большинством своих международных партнеров: с Россией, Германией, Францией, США, ЕС и Израилем. В том числе он указал на споры вокруг Освенцима, где ранее все страны раз в год почитали память погибших.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала об информационной битве на уровне первых лиц между Россией и Польшей.



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