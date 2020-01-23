Мнение: Культурка в тренде

Все обсуждают признания новой «министерши» культуры (сделанные ею, правда, аж 12 уже лет назад) — и тут не удержусь, влезу и я в пересуды кумушек. Итак, Ольга Любимова, какая-то там правнучка актера Качалова и, по слухам, близкий конфидент Никиты Михалкова, в 2008 году выдала у себя в ЖЖ следующее:

Ну что — интересно. Главное, что по крайней мере откровенно.

Ханжеское общее возмущение понятно — звучит действительно весьма эпатирующе. Но, с другой стороны, мы же к подобным эскападам со стороны чиновников уже привыкли — разве что прежде они были чуть ниже уровнем. Но в прошлые год-два уже был вал подобных откровений из регионов: то девица, поставленная в Свердловской области рулить «молодежной политикой», выдает признание той самой молодежи, что «государство вам ничего не должно»; то тетка из какой-то поволжской области, призванная «социально защищать» социально незащищенные слои населения, заявляет, что те вполне могут питаться на три тысячи в месяц «макарошками»; то еще одна фемина — заведующая «связями с общественностью» у губернатора Иркутской области, в узком кругу на каком-то совещании изливает душу, рассказывая, как она ненавидит и презирает ту самую «общественность», считая ее быдлом и мерзостью.

Ну а вот теперь перед нами целый министр культуры, который терпеть не может музеи, балет, оперу и документальные фильмы, а мировой кинематограф просто не знает (хотя это не мешало ей на предыдущей должности заведовать именно отделом кино в том же Министерстве). Тут что важно понимать? Важно, что сколь бы общественность ни возмущалась — эта Любимова выражает именно МАССОВЫЕ вкусы. У нас что в стране — много поклонников балета? Или оперы?? Или, может, народ сильно жаждет смотреть документальные фильмы? Или, может, русские люди в Европе славятся тем, что не переставая ходят по музеям и выставочным залам, вместо того чтобы посещать торговые центры и всякие злачные заведения?! Как говорится, «я вас умоляю!»

Зато, говорят, новая министерша очень богомольная. И вроде сильно уважает «православное телевидение», даже делала программу «Православный календарь». Что тоже, безусловно, лежит в русле массовых нынешних вкусов. Массы, правда, передачи типа «православный календарь» обычно не делают и даже не смотрят — но поговорить об этом любят. Более того: в народе признаться, что ты не любишь оперу и балет, а также не ходишь по музеям — вполне нормально, тебя хлопнут по плечу и скажут, подмигнув, «да и я тоже»; а вот сказать, что ты не посещаешь церковь и, чего доброго, вообще равнодушен к православию, как и к любой религии — это уже некомильфо, на тебя косо посмотрят.

Так что Любимова вполне в тренде, она СВОЯ. Своя, правда, для широких масс, которую на «культурку» привыкли, что называется, «ложить с прибором». А как же для подведомственной — то есть театральной, кинематографической, музейной и прочей «культурной» общественности?

Да и тут, думается, ничего страшного. Там ведь привыкли, что начальство не может быть «своим». Чиновник в России — по определению враг всему тому, что он как бы «курирует». Это все знают — просто раньше это было как-то не принято называть вслух. А теперь даже хорошо — маски сброшены. Пиарщики ненавидят общественность, молодежники — молодежь, кураторы спорта — спортсменов, и т.д. Это глубоко правильно — ведь все эти опекаемые, с точки зрения чиновника — дармоеды, которые только требуют, чтобы на них переводили государственные деньги.

А госденьги — пора бы всем знать — надо тратить на самих чиновников. У них тяжелая работа — они Родине служат. Имейте же, наконец, уважение.

Источник: Размышления вольного социолога

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