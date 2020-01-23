Ученые опровергли мифы и научно обосновали факты о депрессии. Они считают её серьезным расстройством, требующим диагностирования и разработки индивидуальной программы лечения.

Если попытаться представить себе человека в депрессивном состоянии, большинство неспециалистов нарисует портрет безвольного себялюбца, нытика и вечно плачущего бездельника. Чаще всего это жительница «бальзаковского возраста», родственники которой так же воспринимали окружающий мир. По сути дела ими будут перечислены самые распространенные признаки мифологии. Медики, утверждают, что «взять себя в руки», если это не приступ плохого настроения, а поражение мозга, не получится.

Биологические доказательства болезни ими получены из проведенных исследований на генетическом уровне, анализе гормонов и состоянии функционирования мозга пациента. Клиническая депрессия признана заболеванием, которое является главной причиной нетрудоспособности среди взрослых американцев. Поражает она и трудоголиков, а переутомление часто сопутствует недугу. Слезливость наблюдается не всегда, гораздо чаще наступает ощущение эмоциональной «пустоты» и бессмысленности собственного существования.

Патология может развиться у любого человека, независимо от его половой принадлежности и возраста. У женщин она встречается чаще, хотя, возможно, мужчины просто реже обращаются за помощью. Сочетание лекарственной и психотерапии обычно помогает в случае легкой и умеренной депрессии. Достаточно часто в соотношении 1:11 серьезный недуг развивается в подростковом возрасте и требует пристального внимания взрослых.

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