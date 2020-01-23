Россиянина обнаружили мертвым в бассейне на острове Бали

В доме в деревне Унгасан на юге острова Бали в бассейне обнаружен мертвым 30-летний житель России, сообщило агентство Antara News.

«Основываясь на показаниях свидетеля, погибший выполнял дыхательные упражнения, которые советовали тренеры по серфингу, его часто предупреждали, что такие упражнения нельзя выполнять в бассейне, однако он не обращал внимания», – сказал глава полиции района Южная Кута Юсака Агустинус, РИА «Новости».

По результатам экспертизы было установлено, что смерть россиянина не была насильственной. Друг мужчины, обнаруживший его тело, пытался помочь, однако было поздно.

Ранее житель России погиб в Таиланде.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: В телеграм-канале Венедиктова опубликованы индексы доверия к Единой России по версии Фонда общественного мнения: положительное отношение у 40%, отрицательное — у 44%. Вроде бы терпимо. Но тут же опубликованы и данные аналогичного опроса по поводу отношения к правительству Медведева буквально перед его отставкой. Одобряли его деятельность 40%, не одобряли — 47%. Вывод напрашивается сам собой […]