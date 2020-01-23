Социологи ФБК освоили 3,6 млн рублей

За 2017 и 2018 годы через социологическую службу «Фонда борьбы с коррупцией», который создал блогер Алексей Навальный, освоено свыше 3,6 млн рублей, пишут СМИ.

В официальных документах организации сообщается, что деньги пошли якобы на оплату труда сотрудников, передает «Ридус» со ссылкой на телеграм-канал «Фонд бабла с коррупцией»

При этом за два года социологическая служба Навального провела всего пять исследований.

Авторы «Фонда бабла с коррупцией» напоминают, что руководителем социологической службы ФБК значится Анна Бирюкова, супруга близкого соратника Навального Леонида Волкова. Примечательно, что она числится единственным сотрудником соцслужбы. Таким образом, расходы, заложенные в ФБК на социологию, уходили на оплату труда исключительно самой Бирюковой. Вероятно, именно поэтому, когда в 2017 году Анна вынуждена была уйти в декретный отпуск, финансирование социологической службы было приостановлено.

Ранее блогер Алексей Навальный назвал демографические инициативы президента РФ Владимира Путина «полной чушью». Профессор Высшей школы экономики Олег Матвейчев назвал данную реплику главы ФБК «выступлением за то, чтобы русских меньше было».

«Понятно, что это просто враги, они делают свои лицемерные заявления о том, что они якобы за Россию, но при этом хотят, чтобы людей в ней было меньше. Все их планы, политические и экономические инициативы в реальности направлены на уничтожение русских людей, чем бы они не прикрывались. Мы видели, какой был геноцид населения в 90-е годы, когда они были у власти», – подчеркнул Матвейчев.

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