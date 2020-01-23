Ученые назвали плавание наиболее полезным для здоровья видом спорта

Американские исследователи назвали плавание наиболее полезным для здоровья видом спорта. Они установили, что регулярные занятия продлевают полноценную жизнь человека.

Исследования, проводимые специалистами University of South Carolina и Harvard University, показали снижение риска смертности на 50% у тех, кто предпочитает плавание другим спортивным занятиям. Впечатляет длительность и масштабность наблюдения, которое проводилось в течение 32 лет над 40 тысячами мужчин 20+. Для тренировок в воде практически не существует возрастных противопоказаний, и лозунг «Плавать раньше, чем ходить» для многих стал реальностью, тогда как самому возрастному пловцу, переплывшему знаменитый Ла-Манш, было 70 лет. Растущему организму ребенка плавание помогает гармонично развиваться, а иммунитету противостоять инфекционным заболеваниям. Профессор медицины Стивен Блэр считает, этим видом спорта может заниматься любой человек, даже тот, у которого имеются хронические заболевания или инвалидность.

С возрастом, когда многие отказываются от изматывающих физически тренировок в спортзале и переходят на простую ходьбу, следует учесть, что плавание гораздо лучше повышает выносливость сердечно-сосудистой системы. Щадящие занятия принесут несомненную пользу людям, страдающим от различных заболеваний опорно-двигательного аппарата.

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