Ученые назвали плавание наиболее полезным для здоровья видом спорта

23.01.2020, 17:30, Разное

Американские исследователи назвали плавание наиболее полезным для здоровья видом спорта. Они установили, что регулярные занятия продлевают полноценную жизнь человека.
Исследования, проводимые специалистами University of South Carolina и Harvard University, показали снижение риска смертности на 50% у тех, кто предпочитает плавание другим спортивным занятиям. Впечатляет длительность и масштабность наблюдения, которое проводилось в течение 32 лет над 40 тысячами мужчин 20+. Для тренировок в воде практически не существует возрастных противопоказаний, и лозунг «Плавать раньше, чем ходить» для многих стал реальностью, тогда как самому возрастному пловцу, переплывшему знаменитый Ла-Манш, было 70 лет. Растущему организму ребенка плавание помогает гармонично развиваться, а иммунитету противостоять инфекционным заболеваниям. Профессор медицины Стивен Блэр считает, этим видом спорта может заниматься любой человек, даже тот, у которого имеются хронические заболевания или инвалидность.

С возрастом, когда многие отказываются от изматывающих физически тренировок в спортзале и переходят на простую ходьбу, следует учесть, что плавание гораздо лучше повышает выносливость сердечно-сосудистой системы. Щадящие занятия принесут несомненную пользу людям, страдающим от различных заболеваний опорно-двигательного аппарата.



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