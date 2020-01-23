Майк Пенс призвал мир дать отпор антисемитизму

23.01.2020, 17:30, Новости дня

Президент США Майк Пенс заявил, что мир должен решительно противостоять «отвратительной волне антисемитизма», особо выделив Иран в качестве виновника этой проблемы.

«Мы должны быть готовы противостоять отвратительной волне антисемитизма, которая разжигает ненависть и насилие по всему миру, выявлять эту проблему и быть сплоченными», – заявил Пенс, выступая в ходе мемориального форума памяти жертв Холокоста в Иерусалиме, на который съехались лидеры со всего мира.

«В том же духе мы должны решительно противостоять ведущему государству-распространителю антисемитизма, единственному в мире правительству, которое отрицает Холокост на уровне государственной политики и угрожает стереть Израиль с лица земли. Мир должен решительно противостоять Исламской Республике Иран», – подчеркнул вице-президент.



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