«Чтобы не подкалывали»: Кличко выучил оконфузившее его слово

Мэр Киева Виталий Кличко выучил слово «диджитализация», чтобы больше не быть жертвой насмешек. Об этом он рассказал во время экскурсии по своему кабинету.

«Мы должны двигаться в ногу со временем, чтобы наш город был диджитализован. Диджитализейшен – по-английски. Выучил это слово, чтобы не подкалывали», – цитирует градоначальника «Царьград».

Напомним, мэр Киева оконфузился на форуме в Давосе в 2019 году. Кличко смог произнести слово «диджитализация» только с четвертой попытки.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Накануне девушка вернулась из Владивостока, где провела каникулы с наследником Богданом. Как оказалось, в это время ребенок серьезно заболел. Врачи диагностировали у малыша острый бронхит. При этом Алена публично обвинила Илью в том, что он не помог финансово. По словам Рапунцель, на лечение сына она отдала около 70 тысяч рублей. «У нас Богдан болел, мы […]