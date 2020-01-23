«Чтобы не подкалывали»: Кличко выучил оконфузившее его слово

23.01.2020, 17:26, Разное

Мэр Киева Виталий Кличко выучил слово «диджитализация», чтобы больше не быть жертвой насмешек. Об этом он рассказал во время экскурсии по своему кабинету.

«Мы должны двигаться в ногу со временем, чтобы наш город был диджитализован. Диджитализейшен – по-английски. Выучил это слово, чтобы не подкалывали», – цитирует градоначальника «Царьград».

Напомним, мэр Киева оконфузился на форуме в Давосе в 2019 году. Кличко смог произнести слово «диджитализация» только с четвертой попытки.



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