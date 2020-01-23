Уфимская школьница ранила ножом двоюродную сестру

В Уфе ученица принесла в школу нож и поранила двоюродную сестру, пишут СМИ со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
«Две двоюродные сестренки, 12 лет обеим. Учатся в одном классе, живут в разных квартирах одного частного дома. Одна из них принесла из дома нож и после уроков ударила сестру», – сказал собеседник «Интерфакса».
Отмечается, что жизнь пострадавшей вне опасности, причиной конфликта мог стать конфликт между семьями из-за разделения жилья. Отмечается, что региональный СУ СК начал доследственную проверку по факту инцидента.
В декабре сообщалось, что в Бурятии 14-летний подросток в состоянии опьянения нанес удар ножом в лицо водителю служебного транспорта полиции.
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