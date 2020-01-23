Мнение: Старые кони Путина, «темные лошадки» Мишустина и троянцы Собянина

Часть I

Вот оно обновленное и слегка помолодевшее 📸правительство РФ .

Премьер – Михаил Мишустин (1966). Четвертое правительство. С 2010 по январь 2020 года был главой Федеральной налоговой службы.

Первый вице-премьер — Андрей Белоусов, до этого помощник президента по экономическим вопросам (1959). Второе правительство. Был главой Минэкономразвития в 2012-2013 гг.

Вице-премьеры:

Старые кадры:

Юрий Трутнев, полпред в ДВФО(1956). Шестое правительство . Был главой Минприроды в 2004-2012 годах, с 2013 полпред и в ДВФО и вице-премьер.

Юрий Борисов (1956). Второе правительство. Вице-премьер с 2018 года.

Татьяна Голикова (1966).Четвертое правительство. Глава Минсоцздрава с 2007 по 2012 гг. Вице-премьер с 2018 года.

Новички:

Дмитрий Григоренко (1978) , глава аппарата правительства, до этого замглавы ФНС.

Дмитрий Чернышенко (1968), до этого гендир холдинга "Газпром-медиа".

Виктория Абрамченко (1975), до этого глава Росреестра.

Алексей Оверчук (1964), до этого замглавы ФНС.

Марат Хуснуллин (1964), до этого глава Департамента строительства правительства Москвы.

Министры:

Старые кадры:

обороны – Сергей Шойгу (1955). В правительствах на разных постах (с полугодовым перерывом в 2012 году на губернаторство в Московской области) с 1994 года.

иностранных дел – Сергей Лавров (1950). Пятое правительство. Глава МИД с 2004 года.

внутренних дел – Владимир Колокольцев (1961). Третье правительство. Глава МВД с 2012 года.

ЧС – Евгений Зиничев (1966). Второе правительство. Глава МЧС с 2018 года.

финансов – Антон Силуанов (1963). Четвертое правительство. Глава Минфина с 2011 года. В последнем кабинете Медведева – первый вице-премьер.

энергетики – Александр Новак (1971). Третье правительство. Глава Минэнерго с 2012 года..

промышленности и торговли – Денис Мантуров (1969). Третье правительство. Глава Минпромторга с 2012 года.

транспорта – Евгений Дитрих (1973). Второе правительство. Министр транспорта с 2018 года.

природных ресурсов и экологии — Дмитрий Кобылкин (1971). Второе правительство. Глава Минприроды с 2018 года.

строительства и ЖКХ – Владимир Якушев (1968). Второе правительство. Глава Минстроя с 2018 года.

сельского хозяйства — Дмитрий Патрушев (1977) Второе правительство. Глава Минсельхоза с 2018 года.

по развитию Дальнего Востока — Александр Козлов (1981) Второе правительство. Глава МинДальвостока с 2018 года.

Новые кадры

юстиции — Константин Чуйченко(1965). Второе правительство. С мая 2018 до 15 января 2020 гг. глава аппарата правительства Дмитрия Медведева, вице-премьер.

экономразвития – Максим Решетников (1979), до этого — губернатор Пермского края, ранее — глава Департамента экономики и развития города в правительстве Москвы .

спорта – Олег Матицын (1964)., до этого – президент Международной федерации студенческого спорта.

образования – Сергей Кравцов (1974), до этого глава Рособрнадзора.

науки – Валерий Фальков(1978), до этого ректор Тюменского университета.

культуры – Ольга Любимова (1975), до этого глава департамента кинематографии.

здравоохранения – Михаил Мурашко (1967), до этого глава Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения.

связи – Максут Шадаев (1979), до этого вице-президент Ростелекома.

труда – Антон Котяков(1980), до этого заместитель министра финансов.

Часть II

Итак, в новом правительстве с новым премьером 5 новых вице-премьеров, 9 новых министров.

Но, несмотря на редкий для Путина размах обновления, ключевые посты, которые занимают проверенные кадры остались на местах: Лавров, Шойгу, Колокольцев, верный охранник-спасатель Зиничев, счетовод Силуанов и энергетик Новак.

Путин поменял министров социального блока, тех, кто и вызывал наибольшее раздражение у широкой публики- провалившую реформу здравоохранения Скворцову; не поборовшего бедность министра труда Топилина; доставшего всех "культурного" Мединского; не сумевшего урегулировать международные спортивные скандалы Колобкова. Ну и до кучи – "сказочника" Орешкина.

📸Мишустину Путин (https://cdn11.img.sputnik.by/images/104374/85/1043748598.jpg) позволил даже больше ожидаемого. Тот привел своего начальника аппарата правительства Григоренко, сделал вице-премьерами еще двух своих соратников — Абрамченко и Оверчука.

Но за всеми ними будет надзирать Белоусов, который с 2013 года был экономическим помощником Путина. А также люди, которым президент также лично доверяет: Голикова, Трутнев и Борисов.

Ну и московскому мэру Собянину, от которого опять ускользнул премьерский пост, удалось воткнуть в Белый дом в добавление к Якушеву и Кобылкину, Фалькова, Хуснуллина и Решетникова – причем, последних на важные посты.

Система ищет новые балансы. Чего ждать от новых министров народу, узнаем уже очень скоро.

Подписывайтесь на телеграм-канал СерпомПо t.me/SerpomPo — Никого не жалко, никого…

Источник: СерпомПо

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: В текущем году выставка CES 2020 собрала главных производителей современных устройств. Многие компании не стали ограничиваться смартфонами и телевизорами, продемонстрировав поистине прорывные разработки. Журналисты издания OANews составили рейтинг самых главных технологических инноваций 2020 года. Протез BrainCo Dexus Компания BrainCo, которая появилась всего несколько лет назад, стала одним из самых крупных производителей оборудования с использованием искусственного […]