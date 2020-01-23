Звезда «Дома-2» Александра Черно намерена потребовать с Ольги Рапунцель компенсацию за критику в 75 тысяч рублей

Александра Черно собирается потребовать с Ольги Рапунцель компенсацию за критику, которая никак не подтверждается. Поводом для подобного решения стала ссора звезд «Дома-2» в ходе организованной игры.

Участникам телестройки предложили принять участие в соревнованиях, призовой фонд которых составлял 50 тысяч рублей. Во время игры Ольга Рапунцель начала оскорблять Александру Черно и назвала ее аферисткой, использующей людей. Звезда «Дома-2», в свою очередь, вспомнила признание коллеги в том, как она зарабатывала на учебу в молодости. Тем не менее этим дело не ограничилось, ведь теперь возлюбленная Иосифа Оганесяна собирается подать на новоиспеченную мать в суд.

В качестве компенсации Черно требует 75 тысяч рублей за каждое плохое высказывание со стороны Рапунцель, доказательств которых та не найдет. Ранее участница реалити-шоу уже угрожала недоброжелателям судебными разбирательствами, заявив, что ей надоело терпеть критику в свой адрес.

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