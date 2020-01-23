Участники «На-На» навестили в больнице выпавшую из окна Ксению Пунтус

Бари Алибасов рассказал, что участники группы «На-На» посетили Боткинскую больницу с целью проведать Ксению Пунтус, недавно выпавшую из окна квартиры в Москве. В Instagram-микроблоге продюсер коллектива обнародовал фото из палаты.

Модель в 2017 году снималась в клипе «На-На» к песне «Зинаида» и с тех пор поддерживает с участниками группы дружеские отношения. Судя по фото, музыканты тоже с теплотой относятся к девушке — они преподнесли ей роскошный букет, чтобы наполнить палату яркими красками.

Как признался Алибасов, артисты, прибыв в больницу, ожидали увидеть человека, лежащего на растяжках и не способного разговаривать. К удивлению звездных посетителей, в палате их встретила улыбающаяся накрашенная девушка, которая сидела на кровати, она с удовольствием беседовала с ними и шутила.



Пунтус сообщила, что ее должны уже через несколько недель выписать. При падении, призналась модель, больше всего пострадала кисть. После госпитализации ей закрепили на руках скобы и установили в ногу штифт. Поклонники пожелали Пунтус скорейшего выздоровления.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: В текущем году выставка CES 2020 собрала главных производителей современных устройств. Многие компании не стали ограничиваться смартфонами и телевизорами, продемонстрировав поистине прорывные разработки. Журналисты издания OANews составили рейтинг самых главных технологических инноваций 2020 года. Протез BrainCo Dexus Компания BrainCo, которая появилась всего несколько лет назад, стала одним из самых крупных производителей оборудования с использованием искусственного […]