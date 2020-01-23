В Пекине отменили новогодние мероприятия из-за коронавируса

Власти Пекина отметили крупные мероприятия, организованные в честь новогодних праздников. Принять данное решение пришлось из-за распространения нового типа коронавируса на территории КНР.

Заболевание дало о себе знать в китайском городе Ухань, являющемся самым густонаселенным мегаполисом Центрального Китая с количеством жителей в 11 млн человек. Здесь объявлен карантин, закрыты въездные и выездные пункты, а также приостановлена работа вокзалов, аэропортов и метрополитена. Новый вид коронавируса уже унес жизни 17-и лиц. В начале текущего года в провинции Гуандун подтвердили первое заражение одного человека от другого. Согласно предварительной информации, недуг начал распространяться среди китайцев после посещения местного рынка, где осуществляется продажа морепродуктов.

По мнению ученых, вирус мог мутировать в организме животного, после чего перешел к человеку. В связи с этим на территории Пекина не будут проводить массовые мероприятия в честь китайского Нового года, о чем пишет «Политэксперт».

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