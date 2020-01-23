Кличко выучил сложное слово после неудачных попыток произнести его в Давосе

23.01.2020, 17:19, Новости дня

Мэр Киева Виталий Кличко похвастался тем, что выучил слово «диджитализация», которое ему не удалось правильно произнести на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе в прошлом году.

Кличко снял на видео экскурсию по своему кабинету и разместил ролик на своем YouTube-канале.

Слово, с которым у мэра Киева возникли проблемы, – digitalization (цифровизация).

«Мы должны двигаться в ногу со временем, чтобы наш город был диджитализован. Диджитализейшен – по-английски. Выучил это слово, чтобы не подкалывали. Сложно выговорить и еще сложнее реализовать», – заметил Кличко.

Ранее было опубликовано видео, на котором Кличко пытается выговорить термин, а в это время в зале раздается смех.



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