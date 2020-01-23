«Пусть изучит экономику в колледже». Министр финансов США раскритиковал Грету Тунберг за призыв отказаться от ископаемого топлива

Министр финансов США Стивен Мнучин подверг резкой критике выступление 17-летней шведской эко-активистки Греты Тунберг на Всемирном экономическом форуме в Давосе, сообщает CNBC.

У Мнучина спросили, нужно ли полностью отказаться от ископаемого топлива, как призвала Тунберг во время выступления в Давосе 21 января. Американский министр заявил, что прежде, чем “читать лекции США“, активистке следует “изучить экономику в колледже». Позже он уточнил, что шутил.

21 января на Всемирном экономическом форуме в Давосе вместе с 20 молодыми климатическими активистами призвала мировых лидеров, присутствующих на форуме, остановить “безумие” постоянных инвестиций в разведку и добычу ископаемого топлива, а также акцентировала внимание на необходимости полного избавления от ископаемого топлива.

17-летняя школьница из Швеции Грета Тунберг прославилась как основатель «Школьной забастовки за климат». В рамках бессрочной акции Тунберг призывает студентов и школьников выходить на митинги по пятницам вместо учебы.

23 сентября 2019 года она выступила с обличительной речью на климатическом саммите ООН в Нью-Йорке. Тунберг заявила, что человечество находится на пороге массового вымирания, но все, о чем говорят мировые лидеры, – это деньги.

Несколько лет назад врачи диагностировали у Тунберг синдром Аспергера – расстройство аутистического спектра, а также селективный мутизм. Шведка говорила, что психическое заболевание помогает ей концентрироваться на борьбе с изменениями климата.

11 декабря 2019 года журнал Time назвал Тунберг человеком года.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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