SpectreVision продолжит снимать фильмы по произведениям Г. Лавкрафта

SpectreVision специализируется на съемках добротных хорроров. Кинокомпания принадлежит небезызвестным продюсерам Дэниэлу Ноа и Элайдже Вуду, большим поклонникам творчества Лавкрафта. Их последние творения «Мэнди» (2017) и «Цвет из иных миров» (2019). Главные роли в обоих проектах исполнил Николас Кейдж.

У кинокомпании далеко идущие планы – снять еще несколько картин по произведениям Лавкрафта и объединить их в единую киновселенную.

По словам Ричарда Стэнли, продюсера и режиссера «Цвета из иных миров», уже одобрены две адаптации рассказов Лавкрафта. К работе над первой приступят в ближайшее время. Картина будет носить название «Ужас Данвича». Рассказ с одноименным названием был впервые опубликован в 1929 году.

Стоит отметить, что в кадре появится Мискатоникский университет, показанный до этого только в «Реаниматоре» (1985) Стюарта Гордона. По словам режиссера, не обойдется и без знаменитой книги мертвых – Некрономикона.

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