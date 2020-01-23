Эксперт: Блокировка голландского почтового сервиса не снизит число лжеминирований

На сегодняшний день существует обход любых блокировок сайтов, к тому же Роскомнадзор не может заблокировать сервис пользователям других стран, поэтому принятые меры никак не повлияют на ситуацию с сообщениями о лжеминированиях, сообщил газете ВЗГЛЯД заместитель руководителя лаборатории компьютерной криминалистики Group-IB Сергей Никитин.

Роскомнадзор 23 января заблокировал доступ к голландскому почтовому сервису StartMail, с адресов которого в последние несколько месяцев в тысячи российских школ, больниц и торговых центров приходили сообщения о якобы заложенных там бомбах.

«Этот сервис позиционирует себя как анонимный, зашифрованный, безопасный для использования и не предоставляющий данных о пользователе. Как я понимаю, основная претензия и повод, по которому была осуществлена блокировка – он не предоставил по запросам данные об отправителе писем», – рассказывает Никитин.

Нидерландский сервис – это просто сайт, пользователями которого могут стать люди из любой точки мира, объясняет эксперт. Поэтому его блокировка на территории РФ не имеет никакого смысла. К тому же, запрет сайта никак не блокирует отправку с него писем.

«Насколько мне известно, огромное количество сообщений о минировании осуществлялись вообще из стран СНГ, где, естественно, Роскомнадзор ничего заблокировать не может. Поэтому письма без проблем продолжат поступать, и данные меры никак не помогут ситуации в целом», – говорит Никитин.

Подобных почтовых сервисов, которые сохраняют анонимность пользователей, очень много. Также для ложных звонков часто используется IP-телефония, где точно также покупаются анонимные доступы к официальным IP-провайдерам, злоумышленники совершают звонки и остаются непойманными.

«Причем IP-провайдеры даже предоставляют данные «да, вот с такой-то карты производилась оплата, с такого-то IP-адреса осуществлялся звонок». Но потом выясняется, что эта карта похищена, скомпрометирована или выпущена где-то на кокосовых островах, а IP-адрес первый из цепочки тоннелей, зашифрованных в разных странах мира», – уточняет Никитин.

Против таких заведомо анонимных звонков необходимо применять законотворческие меры: менять законы, протоколы реагирования на подобные сообщения, уверен эксперт. Проще говоря, властям стоит разрешить службам игнорировать все анонимные сообщения и звонки. Если предупреждающий об угрозе чего-то боится, поэтому не хочет раскрывать себя, можно позвонить в службу спасения и без SIM-карты. В этом случае сохранится своего рода анонимность, но если сообщение об опасности было ложным – местонахождение злоумышленника смогут вычислить, говорит Никитин.

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