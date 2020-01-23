Monatik сравнил жену на пляжном снимке с Венерой

Украинский певец Monatik обнародовал в Instagram фото с изображением своей супруги, Ирины Демичевой на пляже.
Певец прикрыл тело жены ракушкой, которую держал в своей руке. Он провел аналогию с картиной «Рождение Венеры» итальянского художника Сандро Боттичелли, отметив пост хештегами «Венера» и «рождение».
«Сильно красиво тут, конечно», – написал он.
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#Сильно красиво тут конечно… #ИнЛовВызОушнОфЭмоушн #ВызЛовИнОушнОфЭмоушн #Венера #Рождение
У Monatik и Ирины Демичевой есть двое детей: трехлетний Платон и четырехлетний Даниил.
Впервые певец показал в микроблоге свою жену по случаю ее дня рождения 10 августа 2018 года. Певец также рассказал, какими должны быть отношения семейной пары.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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