Monatik сравнил жену на пляжном снимке с Венерой

Украинский певец Monatik обнародовал в Instagram фото с изображением своей супруги, Ирины Демичевой на пляже.

Певец прикрыл тело жены ракушкой, которую держал в своей руке. Он провел аналогию с картиной «Рождение Венеры» итальянского художника Сандро Боттичелли, отметив пост хештегами «Венера» и «рождение».

«Сильно красиво тут, конечно», – написал он.

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#Сильно красиво тут конечно… #ИнЛовВызОушнОфЭмоушн #ВызЛовИнОушнОфЭмоушн #Венера #Рождение

Публикация от Dmitriy Monatik (@monatik_official) 22 Янв 2020 в 12:25 PST

У Monatik и Ирины Демичевой есть двое детей: трехлетний Платон и четырехлетний Даниил.

Впервые певец показал в микроблоге свою жену по случаю ее дня рождения 10 августа 2018 года. Певец также рассказал, какими должны быть отношения семейной пары.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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