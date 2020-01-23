Александровское подворье не получило уведомления о переходе в собственность России

Администрация Иерусалима официально не сообщала германскому Императорскому православному палестинскому обществу, работающему в Александровском подворье, о передаче комплекса в собственность российской одноименной организации, сообщил глава германской организации Николай Воронцов-Гофман.
«До сих пор мы ничего не получили. Вчера позвонили из Иерусалима и сказали, что по всем каналам шли репортажи об этой истории. Если судить по прессе, то решение было принято 30 декабря 2019 года», – сказал Воронцов-Гофман, передает «Интерфакс».
В четверг СМИ сообщили, что решение о помиловании осужденной в РФ за контрабанду наркотиков израильянки Наамы Иссахар якобы уже принято. Сообщалось также, что ведутся переговоры об обмене помилования Наамы Иссахар на право собственности на Александровское подворье.
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