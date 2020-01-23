Общественной палате предложили наблюдать за голосованием по поправкам в Конституцию

Наблюдением за общероссийским голосованием по изменениям в Конституции могла бы заняться Общественная палата, сообщила глава ЦИК РФ Элла Памфилова.

«Я полагаю, что, конечно, было бы замечательно, если бы то, что касается общественного наблюдения, организации наблюдения, этим бы занималась Общественная палата – и федеральная, и региональные палаты», – сказала Памфилова на заседании рабочей группы по поправкам в Конституцию в четверг, передает «Интерфакс».

«Это не значит, что отсекаются наблюдатели от тех или иных партий, еще от кого-то», – подчеркнула она.

Ранее в четверг Госдума одобрила в первом чтении президентский законопроект о поправках в Конституцию. Кроме того, нижняя палата парламента приняла закон о введении в Совете Безопасности РФ должности заместителя председателя.

Напомним, в понедельник, 20 января, президент Владимир Путин внес на рассмотрение Госдумы законопроект о поправках к Конституции. В нем предлагается закрепить нормы об индексации пенсий, зависимост величины МРОТ от прожиточного минимума, новые требования к кандидатам в президенты и депутатам и т. д.

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