Кристина Асмус стала жертвой мошенницы

Кристина Асмус пояснила о своей помощнице, которая оказалась мошенницей. По словам актрисы, по вине некой Елены она пропустила ряд важных мероприятий и отказалась от выгодных предложений.
«Несколько дней назад мне сообщили, что я отказываюсь от выгодных контрактов и отказываюсь работать с организаторами премии «Золотой орел». Я, якобы, не могу выйти на связь более трех недель. Аналогичные сообщения последовали и от рекламного отдела. Также от моего имени не смогли подтвердить участие в нескольких заявленных проектах. Теперь мы не работаем с бывшим помощником, оказавшимся мошенником», — пояснила Асмус.
По словам актрисы, от ее лица с клиентами всегда общалась ее помощница. Последние несколько месяцев она заявляла партнерам, что актриса не может выйти с ними на связь, а в некоторых случаях даже отвергла выгодные предложения. С некоторыми она общалась, представляясь самой Асмус. Администратор заявляла, что «является творческой личностью», из-за чего у нее нет времени на решение организационных вопросов.
По словам Асмус, фильм «Текст», в котором она исполнила одну из главных ролей, частично воплотился в жизни. Поклонники актрисы предложили подать в суд на бывшую помощницу, так как она нанесла звезде материальные убытки.
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