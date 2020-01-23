В Сети появился трейлер фильма о жизни Тейлор Свифт «Miss Americana»

В Сети обнародовали трейлер к фильму о Тейлор Свифт. «Miss Americana» повествует о жизни и карьере американской кантри-певицы.

Картина продемонстрирует уникальные эпизоды закулисья и личной жизни кумира миллионов поклонников по всему миру. В фильме о Тейлор Свифт наблюдается обратная сторона популярности, связана с постоянным интересом фанатов и журналистов. Также публика сможет увидеть, как проходит творческий процесс артистки, поскольку часть фильма посвящена ее работе над записью последней пластинки под названием «Lover».

Премьерный показ ленты состоится на фестивале независимого кино «Сандэнс», который проходит 23 января. На Netflix пользователи Сети смогут насладиться просмотром «Miss Americana» уже с 31 числа этого месяца, о чем пишет «Инфореактор».

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