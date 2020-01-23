Ксения Собчак на Мальдивах рассказала о своих чувствах к красивым девушкам

Ксения Собчак вместе с подругами отправилась в отпуск на Мальдивы. В компании приятельниц телеведущая пояснила о своем отношении к красивым девушкам.

Вместе с бывшим претендентом на пост президента РФ на Мальдивах отдыхают Яна Расковалова и Глюкоза. Они решили провести съемку на экзотическом курорте, для чего позвали фотографа и надели платья бренда Yana Dress. В Сети появились кадры с места событий, где Ксения Собчак спрашивает у Натальи Ионовой, куда она «такая красивая собралась». Экс-ведущая проекта «Дом-2» заметила, что тут поклонников певицы нет, а ее саму привлекательные девушки могут только раззадорить.

Далее перед камерой позировала Собчак, надевшая белое одеяние с розовой бахромой. Глюкоза с юмором поинтересовалась у подруги, имеется ли у нее совесть, а то при появлении красоты другой девушки, та якобы «начинает уничтожать» ее. «Конечно, сразу бородавку пририсовать», — ответила Собчак. Попавшуюся на глаза Яну Расковалову бывшая супруга Максима Виторгана предложила, шутя, запереть в санузле, чтобы та не сумела поучаствовать в фотосессии.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Глава МЧС РФ Евгений Зиничев заявил, что поведение главы Чувашии Михаила Игнатьева, заставившего офицера МЧС прыгать за ключами от автомобиля, является недопустимым, сообщили в пресс-службе ведомства. Об этом информирует ТАСС. Ранее в Сети появилось резонансное видео с Игнатьевым, на котором он вынуждает офицера МЧС прыгать за ключами от пожарной машины во время торжественной церемонии. Медиаменеджер Тина Канделаки резко […]