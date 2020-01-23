Песков прокомментировал предложение Путина о встрече лидеров мировых держав

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал инициативу российского лидера Владимира Путина по поводу встречи глав пяти мировых держав.

Представитель Кремля заявил, что предстоит узнать реакцию других глав государств на эту инициативу, передает РИА «Новости».

Напомним, в четверг Путин заявил, что Россия, Китай, США, Франция и Великобритания в 2020 году могут провести встречу глав государств, на которых будут обсуждать мировые проблемы.

23 января российский президент прилетел в Израиль на форум памяти жертв Холокоста. Он уже встретился с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху, открыл памятник героям блокадного Ленинграда.

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