Мнение: Гуси перелётные

Вчера в России чуть не случилось страшное. Двое чуваков были госпитализированы с подозрением на коронавирус.
В Китае, откуда родом инфекция, только официально зарегистрировано 617 случае, 20 трупов, хотя реальная картина намного страшнее.
Фото: Соцсети
Один чувак прилетел в Питер. Второй, канадец, летел в Бухарест через Красноярск и Москву.
Как я могу назвать таких людей, чуть не притащивших заразу в Россию? Довольно нехорошими словами, хочу об этом с вами поговорить.
Я искренне не понимаю людей, которые рискуют чужими жизнями. Вот нашему парню из Питера прижало пожить в Китае. Там он вполне мог подцепить заразу, сел в самолёт, полетел домой в Петербург.
Хорошо, что у него оказалось банальное ОРВИ, а не коронавирус. Но ведь это лишь дело времени, когда смертельную инфекцию какой-нибудь урод притащит в Россию.
Они рискуют своими жизнями — имеют право. Но кто им дал право ставить нашу жизнь под угрозу?
Гуси перелётные спокойно летят в эпидемически неблагополучные районы планеты. Туда, где лютует Эбола, где был СПИД. А потом привозят заразу в свой город, где обязательно кто-то умрёт, заразившись от них.
Эти убийцы — а как их назвать иначе? — ставят свои хотелки выше нашего блага. Им хочется, а до нас им нет дела. Они натурально плюют на общество, рискуя жизнями и здоровьем друзей, товарищей и коллег.
Благодаря таким гусям мы имеем эпидемию СПИДа. Кто-то сунул без презерватива в проститутку-кенийку, наградил ВИЧем жену, а та, в свою очередь, легла в больницу, где заразили кучу детей — в Элисте.
Что с этими людьми не так?
Ответ один: они просто безответственные свиньи. Это они притащат короновирус в Россию, это они ходят на работу с гриппом и заражают сезонными ОРВИ людей в общественном транспорте.
Взывать к их совести — бесполезно. У гусей нет совести, поэтому нужны репрессии.
Что я предлагаю? Репрессии. Простые меры, которые заставят свиней думать об интересах общества.
1) Если ты привозишь вирус в Россию, иди-ка ты в тюрьму на пару лет, дорогой.
2) Кроме тюрьмы, возмести все затраты — не только на своё лечение, но и всех заболевших по всей стране.
3) Если кто-то умрёт от твоего вируса — вот тут ты уже присядешь, как за убийство. И неважно, что у тебя был лишь грипп. Если ты пришёл со своими ОРВИ на работу, значит будешь платить всем, кого заразил.
Только так можно заставить людей думать не о своих «хотелках», а о благе общества, в котором они живут.
Согласны?
Источник: Лена Миро
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