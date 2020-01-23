Басманный суд постановил оставить фигуранта «московского дела» Андрея Баршая под стражей до 27 января

Басманный суд повторно подлил меру пресечения Андрею Баршаю, которого обвиняют в нападении на сотрудника Росгвардии в Москве 27 июля, в виде заключения под стражу до 27 января.

Накануне Мосгорсуд отменил решение Басманного суда о продлении ареста.

16 октября были арестованы четыре новых фигуранта «московского дела» — 21-летний третьекурсник МАИ Андрей Баршай, 34-летний Егор Лесных и 27-летние Максим Мартинцов и Владимир Емельянов. Еще одного нового фигуранта Александра Мыльникова отправили под домашний арест.

По версии следствия, на акции 27 июля Мартинцов и Лесных повалили бойца Росгвардии, Баршай толкнул другого силовика, а Емельянов удерживал еще одного. Всех их обвинили в применении насилия в отношении представителей власти.

Баршай вины не признает. В октябре его направили на психолого-психиатрическую экспертизу в Институт имени Сербского, где признали вменяемым и здоровым.

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