Басманный суд постановил оставить фигуранта «московского дела» Андрея Баршая под стражей до 27 января

Басманный суд повторно подлил меру пресечения Андрею Баршаю, которого обвиняют в нападении на сотрудника Росгвардии в Москве 27 июля, в виде заключения под стражу до 27 января.
Накануне Мосгорсуд отменил решение Басманного суда о продлении ареста.
16 октября были арестованы четыре новых фигуранта «московского дела» — 21-летний третьекурсник МАИ Андрей Баршай, 34-летний Егор Лесных и 27-летние Максим Мартинцов и Владимир Емельянов. Еще одного нового фигуранта Александра Мыльникова отправили под домашний арест.
По версии следствия, на акции 27 июля Мартинцов и Лесных повалили бойца Росгвардии, Баршай толкнул другого силовика, а Емельянов удерживал еще одного. Всех их обвинили в применении насилия в отношении представителей власти.
Баршай вины не признает. В октябре его направили на психолого-психиатрическую экспертизу в Институт имени Сербского, где признали вменяемым и здоровым.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Глава МЧС РФ Евгений Зиничев заявил, что поведение главы Чувашии Михаила Игнатьева, заставившего офицера МЧС прыгать за ключами от автомобиля, является недопустимым, сообщили в пресс-службе ведомства. Об этом информирует ТАСС. Ранее в Сети появилось резонансное видео с Игнатьевым, на котором он вынуждает офицера МЧС прыгать за ключами от пожарной машины во время торжественной церемонии. Медиаменеджер Тина Канделаки резко […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Украина поднялась на шесть позиций в рейтинге демократии The Economist / 23 января
- Певцов объяснил выбор образа Сталина при записи обращения к Познеру / 4 декабря
- Пять стран требуют от Ирана полного признания вины в катастрофе самолета МАУ и выплаты компенсаций / 17 января
- Календарь: 2 января — Пал Порт-Артур / 2 января
- Из инфекционной больницы Новочеркасска уволились все врачи. Там перестали принимать пациентов / 1 декабря
- В СБУ рассказали о задержании члена партии «Единая Россия» на границе с Крымом / 4 декабря
- Медведев вспомнил, как утверждал репертуар дискотеки / 5 декабря
- Джонсон заявил о необходимости отказа от практики УДО в отношении террористов / 30 ноября