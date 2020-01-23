Трое соратников шамана Габышева получили по трое суток ареста

Якутский городской суд арестовал на трое суток сторонников шамана Александра Габышева Павла Богачева, Алексея Брылева и Юрия Конюхова. Их признали виновными в неповиновении законному требованию полицейских, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на адвоката Ольгу Тимофееву.

Еще одного задержанного — Виктора Макерова — оштрафовали.

Накануне полицейские приехали домой к Александру Габышеву, который собирался дойти пешком до Москвы, чтобы «изгнать Путина», и задержали четверых членов его отряда.

В марте 2019 года Габышев начал поход на Москву с целью «изгнать» Владимира Путина. В сентябре его задержали на границе Бурятии и Иркутской области, против него завели дело о публичных призывах к экстремистской деятельности.

В октябре амбулаторная психолого-психиатрическая экспертиза признала Габышева невменяемым. 11 декабря Габышева и двоих его сторонников оштрафовали по статье о неповиновении сотрудникам полиции.

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