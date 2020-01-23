Панин о фото с Путиным: Сейчас я бы спросил кто убил Немцова, Политковскую и Литвиненко

Российский актер Алексей Панин в своем Instagram обнародовал фото с президентом РФ Владимиром Путин 2002 года и выразил сожаление, что в момент, когда тот вручал ему Государственную премию, актера интересовали только деньги и успех.

«Тогда меня интересовали только деньги и моя успешная жизнь. Жаль что нельзя повернуть время назад. Сейчас я бы спросил кто убил [оппозиционера Бориса] Немцова, [журналистку Анну] Политковскую и [бывшего офицера ФСБ Александра] Литвиненко. Почему какие-то враги разграбили страну и лишили стариков пенсии. Почему не спасли детей в Беслане…. и отравили людей газом в Норд-Осте», – написал Панин.

Он сыронизировал, что Путин, наверное был «не в курсе», а во всем виноваты США и Европа.

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Тогда меня интересовали только деньги и моя успешная жизнь. Жаль что нельзя повернуть время назад. Сейчас я бы спросил кто убил Немцова, Политковскую и Литвиненко. Почему какие-то враги разграбили страну и лишили стариков пенсии. Почему не спасли детей в Беслане…. и отравили людей газом в Норд-Осте. Путин хороший ! Он просто не в курсе ! Он бы помог и всех наказал ! Мне кажется во всём виновата Америка * и Европа. * Они нам завидуют и хотят что бы мы погибли ! Я очень жду когда будут следующие выборы что бы мы снова доказали всему миру что наша демократия самая настоящая ! Все на выборы ! На самые честные выборы в мире ! А ещё предлагаю скинуться Всей страной на букет цветов для Валентины Матвиенко ! Она же женщина… РОССИЯ ВПЕРЁД ! АМИНЬ ! #Путин #ВладимирПутин #Россия #Страна #ЛучшаяСтрана #ВсеДерьмоТолькоМыХорошие #РоссияВперёд #АлексейПанин #Панин

Панин признавался, что намерен в 2020 году покинуть Россиию, переехав на ПМЖ за рубеж.

Он говорил, что Россия – «это грязная, уголовная, гомофобная страна, в которой люди ненавидят друг друга и всех вокруг себя и в которой никогда ничего не изменится».

Актер Панин выступал в поддержку аннексии Крыма и предрекал захват Одессы российскими войсками.

В январе 2015 года стало известно, что Служба безопасности Украины открыла в отношении Панина уголовное производство за публичные призывы к совершению действий, направленных на изменение территории или государственной границы Украины.

В июне того же года актер заявил, что собственными руками перерезал бы горло президенту Украины Петру Порошенко.

В январе 2020 года Панин в Instagram попросил прощения у украинцев за развязанную Россией войну.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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