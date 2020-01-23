Дело Шеремета. Суд перенес рассмотрение апелляции на арест Кузьменко

23 января Печерский суд Киева перенес рассмотрение апелляционной жалобы на содержание под стражей детского хирурга и волонтера Юлии Кузьменко, которую подозревают в убийстве журналиста Павла Шеремета, сообщает «Цензор.НЕТ».

Прокурор попросил суд присоединить к делу ряд документов – это результаты экспертиз, протоколы и другие материалы, обнародованные еще на брифинге МВС.

Судья решил объявить перерыв в заседании для изучения новых материалов, и для вызова на следующее заседание свидетелей, хотя они, кроме экс-мужа Кузьменко, и так находились в заде, отмечает издание.

Адвокаты Кузьменко просили суд назначить заседания на ближайшие дни, суд решил запланировать его на 15.00 3 февраля.

Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате подрыва машины, принадлежавшей сооснователю издания «Украинская правда», гражданской жене журналиста Алене Притуле. Прокуратура квалифицировала инцидент как умышленное убийство, совершенное способом, опасным для жизни многих людей. По версии следствия, журналиста убили для дестабилизации ситуации в Украине.

12 декабря 2019 года министр внутренних дел Украины Арсен Аваков сообщил о задержании подозреваемых в причастности к убийству Шеремета. Позже в тот же день Нацполиция назвала имена вероятных причастных: это военная медсестра Яна Дугарь (суд отправил ее под домашний арест), военнослужащий Сил спецопераций Вооруженных сил Украины, музыкант Андрей Антоненко (арестован), Кузьменко (заключена под стражу), а также супруги Владислав и Инна Грищенко, которые фигурируют в деле как «лица, владеющие информацией» (они находтся под стражей и под домашним арестом сооствественно по другому делу).

Следователи считают, что взрывчатку под автомобиль Шеремета закладывали Кузьменко и Антоненко, последнего также называют организатором преступной группы. Дугарь якобы занималась «разведкой»: искала камеры на маршруте следования сообщников.

23 декабря Киевский апелляционный суд оставил Антоненко под арестом. 24 декабря суд оставил под стражей Кузьменко, а 8 января – Дугарь.

Защита Кузьменко подала ходатайство об изменении меры пресечения.

2 января в Киеве провели следственный эксперимент по делу об убийстве Шеремета. В нем приняла участие Кузьменко, Антоненко и Дугарь от него отказались.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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