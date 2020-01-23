Впал в кому: в Подмосковье грудной ребенок отравился наркотиками

23.01.2020, 16:51, Разное

В подмосковном городе Клин грудной ребенок отравился наркотическими веществами. Восьмимесячный малыш впал в кому, передает «Вечерняя Москва».

Ребенка экстренно доставили в местную больницу. В ходе проверки в его крови обнаружили курительную смесь спайс. Проводится проверка. Обстоятельства случившегося выясняет полиция.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Расположенный в Николаеве морской порт Ольвия передадут в концессию катарской компании QTerminals. Об этом 24 января в Telegram сообщил премьер-министр Алексей Гончарук. Он отметил, что QTerminals является ведущим портовым оператором Катара. Компания выиграла конкурс и обязуется инвестировать в развитие порта 3,4 млрд грн. «Что получит украинский бюджет? Ежегодные концессионные платежи – 82 млн грн, инвестиционные обязательства – 3,4 млрд […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика