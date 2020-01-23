Впал в кому: в Подмосковье грудной ребенок отравился наркотиками

В подмосковном городе Клин грудной ребенок отравился наркотическими веществами. Восьмимесячный малыш впал в кому, передает «Вечерняя Москва».
Ребенка экстренно доставили в местную больницу. В ходе проверки в его крови обнаружили курительную смесь спайс. Проводится проверка. Обстоятельства случившегося выясняет полиция.
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