МИД дал россиянам рекомендацию в связи с китайским вирусом

МИД РФ порекомендовал россиянам, планирующим поездку в затронутые новым коронавирусом регионы, учитывать ситуацию.

Об этом информирует РИА «Новости».

Власти КНР закрыли выезд из города Ухань, а также изолировали город Хуанган. Первые случаи заражения коронавирусом установлены в Синьцзяне и провинции Шэньси.

Российское посольство в Пекине призывает россиян, находящихся в Китае, соблюдать меры предосторожности и в случае необходимости обращаться за помощью в дипмиссию.

Случаи заболевания выявили в Гонконге, Макао и на Тайване, в США, Японии, Южной Корее и в Таиланде. По всей границе РФ усилен санитарно-карантинный контроль.

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