МИД дал россиянам рекомендацию в связи с китайским вирусом

МИД РФ порекомендовал россиянам, планирующим поездку в затронутые новым коронавирусом регионы, учитывать ситуацию.
Об этом информирует РИА «Новости».
Власти КНР закрыли выезд из города Ухань, а также изолировали город Хуанган. Первые случаи заражения коронавирусом установлены в Синьцзяне и провинции Шэньси.
Российское посольство в Пекине призывает россиян, находящихся в Китае, соблюдать меры предосторожности и в случае необходимости обращаться за помощью в дипмиссию.
Случаи заболевания выявили в Гонконге, Макао и на Тайване, в США, Японии, Южной Корее и в Таиланде. По всей границе РФ усилен санитарно-карантинный контроль.
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