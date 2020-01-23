Британская полиция удалила украинский трезубец из списка экстремистских символов

Полиция Великобритании приняла решение удалить изображение герба Украины – Трезубца – из пособия по противодействию экстремизму, оговорившись, что крайне правые группы часто незаконно присваивают национальные символы.
«В ответ на многочисленные обращения украинцев и по результатам работы украинских дипломатов, британская полиция приняла решение удалить Государственный герб Украины из антитеррористического пособия. Спасибо всем за неравнодушие! Слава Украине!» – говорится в сообщении посольства Украины в Лондоне в Twiiter.
В полиции Великобритании отметили, что уже удалили изображение украинского герба из пособия, объяснив, что националисты «имеют историю незаконного присвоения национальных символов, как части своей идентичности», передает «Интерфакс».
Напомним, ранее посольство Украины в Лондоне потребовало от британской полиции исключить трезубец из списка экстремистских символов и извиниться перед Киевом. В пособии трезубец появился в разделе «татуировки».
Посольство Британии в Киеве выразило сожаление в связи с появлением украинского трезубца в пособии по борьбе с экстремизмом, однако Киев потребовал «больше разъяснений».
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Расположенный в Николаеве морской порт Ольвия передадут в концессию катарской компании QTerminals. Об этом 24 января в Telegram сообщил премьер-министр Алексей Гончарук. Он отметил, что QTerminals является ведущим портовым оператором Катара. Компания выиграла конкурс и обязуется инвестировать в развитие порта 3,4 млрд грн. «Что получит украинский бюджет? Ежегодные концессионные платежи – 82 млн грн, инвестиционные обязательства – 3,4 млрд […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- В клубе «5 элемент» назвали провокацией сообщение ГБР о скрытых камерах в раздевалках / 23 декабря
- В Ираке назвали нарушением суверенитета удар Ирана по базам США / 8 января
- Опубликованы снимки внедорожника УАЗ «Хантер» после тюнинга / 2 января
- Чиновницу задержали на границе, когда она попыталась сбежать после увольнения / 7 декабря
- Отец задушенного на Урале мальчика скрылся с двумя детьми / 28 ноября
- Автобус с детьми попал в массовое ДТП в Пермском крае / 10 января
- Появились подробности о постояльцах пермского отеля / 20 января
- США сочли убийство Сулеймани полезным для переговоров с Ираном / 11 января