Британская полиция удалила украинский трезубец из списка экстремистских символов

Полиция Великобритании приняла решение удалить изображение герба Украины – Трезубца – из пособия по противодействию экстремизму, оговорившись, что крайне правые группы часто незаконно присваивают национальные символы.

«В ответ на многочисленные обращения украинцев и по результатам работы украинских дипломатов, британская полиция приняла решение удалить Государственный герб Украины из антитеррористического пособия. Спасибо всем за неравнодушие! Слава Украине!» – говорится в сообщении посольства Украины в Лондоне в Twiiter.

В полиции Великобритании отметили, что уже удалили изображение украинского герба из пособия, объяснив, что националисты «имеют историю незаконного присвоения национальных символов, как части своей идентичности», передает «Интерфакс».

Напомним, ранее посольство Украины в Лондоне потребовало от британской полиции исключить трезубец из списка экстремистских символов и извиниться перед Киевом. В пособии трезубец появился в разделе «татуировки».

Посольство Британии в Киеве выразило сожаление в связи с появлением украинского трезубца в пособии по борьбе с экстремизмом, однако Киев потребовал «больше разъяснений».





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