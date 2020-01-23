«Укравтодор»: В 2020 году в Украине будут строить девять объездных дорог

В этом году Государственное агентство автомобильных дорог Украины планирует построить и реконструировать девять объездных путей общей протяженностью 101,5 км. Об этом 23 января сообщила пресс-служба госагентства в Facebook.
В частности, в 2020 году планируется продолжить строительство объездных дорог в Житомире, Ровно, Полтаве, Днепре, Дунаевцах (на участке между Черновцами и Хмельницким). Также начнутся работы по строительству объездных трасс во Львове и Тернополе.
Кроме того, в планах компании в ходе строительства скоростного шоссе Н-31 Днепр-Решетиловка построить объездную города Кобеляки в Полтавской области. Также запланировано строительство объездной города Берегово в Закарпатской области, что может значительно повысить привлекательность Украины на рынке международных автомобильных перевозок.
В этом году «Укравтодор» также планирует подготовить технико-экономическое обоснование и проектную документацию для таких дополнительных объездных дорог в Дубно, Хмельницьком, Белой Церкви, Стрыю и Кременчуге.
Укравтодор у 2020 році будуватиме 9 нових об’їзних дорігУ 2020 році Укравтодор планує будівництво та реконструкцію 9…
Posted by Укравтодор on Kolmapäev, 22. jaanuar 2020
По оценке Министерства инфраструктуры Украины, озвученной бывшим главой ведомства Владимиром Омеляном в августе, на ремонт всех дорог в стране необходимо 10 лет и 1 трлн грн. Бывший и.о. главы «Укравтодора» Славомир Новак в августе говорил, что на ремонт 24 тыс. км основных магистралей в Украине потребуется не менее 300 млрд грн (примерно $7,5 млрд).
Программу развития автодорог Украины на 2018–2022 годы Кабмин утвердил 21 марта 2018 года. Общий объем финансирования составляет 298,349 млрд грн. В 2019 году на дорожные работы в госбюджете было предусмотрено 56 млрд грн.
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявлял, что в дорожном фонде должно остаться в 2020 году 73,7 млрд грн на строительство дорог.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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