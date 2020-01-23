Запретный город в Пекине решено закрыть из-за коронавируса

В Китае с 25 января закроют главный музейный комплекс Китая – Запретный город (Гугун) в Пекине, это связано с распространением коронавируса 2019-nCoV, сообщила администрация музея.

«В связи с необходимостью проведения работ по профилактике и контролю эпидемии нового типа коронавируса и чтобы не допустить перекрестной инфекции во время большого скопления людей, с 25 января музей Гугун будет закрыт», – информирует РИА «Новости» со ссылкой на заявление музея.

Информация о возобновлении работы музейного комплекса будет опубликована отдельно. Посетители, купившие билеты, смогут их сдать.

Запретный город является самым большим дворцовым комплексом в мире и главным историческим комплексом в Пекине. В музее Гугун хранится самая большая в Китае коллекция произведений традиционного искусства. В этом году Запретному городу исполняется 600 лет.

От нового коронавируса погибли 17 человек, заразились, по последним данным, – 633 человека.

Случаи заболевания выявили также в Гонконге, Макао и на Тайване, в США, Японии, Южной Корее и в Таиланде. По всей границе России усилен санитарно-карантинный контроль.

Китайские ученые предположили, что новый тип коронавируса человек мог получить от ядовитой змеи.

Власти КНР закрыли выезд из города Ухань, а также изолировали город Хуанган. Первые случаи заражения коронавирусом установлены в Синьцзяне и провинции Шэньси.

Российское посольство в Пекине призывает россиян, находящихся в Китае, соблюдать меры предосторожности и в случае необходимости обращаться за помощью в дипмиссию.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о том, что известно о новом вирусе.

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