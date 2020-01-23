Комик Долгополов раскрыл свое местонахождение

23.01.2020, 16:37, Новости дня

Комик Александр Долгополов сообщил в соцсетях, что успешно прибыл в страну назначения из России.

«Мы доехали! Мы в безопасности, пока. Спасибо за поддержку», – написал комик в своем Instagram.

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Публикация от Александр Долгополов (@sankldive) 23 Янв 2020 в 5:10 PST

 

Долгополов сфотографировался в узнаваемом месте, передает «Фонтанка».

Комик опубликовал фотографию, на которой он запечатлен на фоне стены, на которой нарисован президент РФ Владимир Путин. По информации издания, эта стена находится в Израиле, комик якобы приземлился в аэропорту Бен-Гуриона.

Напомним, полиция в Подмосковье начала проверку в отношении Долгополова из-за сообщения об оскорблении чувств верующих в одном из его стендапов, позже стало известно, что комик покинул Россию.



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