Двое подростков готовили теракт в школе на Урале

В городе Снежинск Челябинской области двое подростков готовили теракт в школе. Возбуждено уголовное дело.

Как сообщает Znak.com, учащиеся хотели устроить взрыв в школьной столовой. После этого они собирались обстреливать учеников из пневматического оружия и забрасывать бутылками с зажигательной смесью.

Страшное преступление удалось предотвратить благодаря бдительности работников учебного заведения и родителей школьников. Учащихся взяли под надзор.

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