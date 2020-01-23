Путин предложил провести встречу лидеров пяти стран-членов СБ ООН

Президент Владимир Путин заявил, что Россия, Китай, США, Франция и Великобритания в 2020 году могут провести встречу глав государств, на которых будут обсуждать мировые проблемы.

«Забвение прошлого, разобщенность перед лицом угроз могут обернуться страшными последствиями. У нас должно быть мужество не только прямо сказать об этом, но и сделать все, чтобы защитить и отстоять мир», – сказал Путин на международном форуме «Сохраняем память о Холокосте, боремся с антисемитизмом», передает ТАСС.

Он отметил, что пять государств, основавших ООН, «могут и должны» подать пример в объединении. Российский лидер отметил, что такую идею обсудил с несколькими коллегами, от них последовала положительная реакция.

Путин предложил «провести встречу глав государств – постоянных членов Совета Безопасности ООН – России, Китая, США, Франции и Великобритании в любой стране, любой точке мира, где это будет удобно коллегам».

«К сожалению, сегодня память о войне, ее уроки и наследие все чаще становятся объектом политической сиюминутной, текущей конъюнктуры. Это абсолютно недопустимо», – сообщил российский лидер.

По его словам, долгом современных и будущих политиков, государственных и общественных деятелей является защита доброго имени «живых и павших героев, мирных жителей, жертв нацистов и их пособников».

Путин подчеркнул, что все несут ответственность за недопущение трагедии Второй мировой войны, передает РИА «Новости». Глава государства отметил, что нельзя пропускать первые ростки шовинизма и антисемитизма.

«И мы несем все ответственность за то, чтобы никогда не повторялись страшные трагедии прошедшей войны, чтобы будущие поколения помнили об ужасе Холокоста и о лагерях смерти, о блокадном Ленинграде. Премьер (Израиля Биньямин) Нетаньяху только что сказал, что мы сегодня открыли памятник здесь, в Иерусалиме жертвам блокады Ленинграда. О Бабьем Яре, о сожженной Хатыни. О том, чтобы быть бдительными и не пропустить, не проглядеть, когда появляются первые ростки ненависти, шовинизма, антисемитизма, когда исподволь начинают потакать ксенофобии и другим проявлениям подобного рода», – сообщил Путин.

В четверг Путин прилетел в Израиль на форум памяти жертв Холокоста. Он уже встретился с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху, открыл памятник героям блокадного Ленинграда. Также ожидаются переговоры с президентом страны Реувеном Ривлином.

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