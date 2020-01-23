Названы пять выдающих жадную хозяйку предметов быта

23.01.2020, 16:30, Разное

Специалисты перечислили пять домашних предметов, позволяющих убедиться в том, что хозяйка является жадным человеком. Часто в попытке сэкономить можно перейти границу, когда люди продолжают использовать даже испорченные и грязные вещи.
Одним из основных предметов быта является повторно использованный чайный пакетик. Сам по себе пакетированный чай относится к бюджетному варианту, но повторное заваривание может указать не только на жадность хозяйки, но и наличие дурного вкуса. Кроме того, скупой человек может долгое время игнорировать покупку постельного белья, застирывая до дыр простыни и пододеяльники. То же самое касается грязных полотенец на кухне или в ванной, которые могли остаться еще от родственников.

Посуда со сколами выглядит не только отталкивающе, но и может привести к получению порезов на лице или руках. А если разбита чашка, то есть риск обжечься кипятком. Жадные хозяйки проявляют любовь к старым вещам и стараются с ними не расставаться, несмотря на то, что они повреждены. Из-за этого дом постепенно превращается в склад с ветхими предметами.



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